SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu: Hesaplara aktarıyoruz

Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesi kullanıldı.
"HESAPLARA AKTARILIYOR"
Bakan Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."
2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 23, 2023
Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. pic.twitter.com/mowLdT03fi