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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:13 Son Güncelleme: 10.2.2023 17:35

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Memur maaşları da yarın ödenecek. İşte emekli maaşı ödeme tablosu...

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasında bulundu.

MEMUR MAAŞLARI DA ERKENE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

Buna göre, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Memurlar, maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
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