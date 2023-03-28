SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye’ye tazminat ödeyecek!

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir. Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" denildi.

IRAK'IN TAHKİM DAVASINI KAZANDIĞI HABERLERİNE DAİR AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak'ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

"BU DAVA, IRAK MERKEZİ HÜKÜMET İLE IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİM ARASINDAKİ PETROL YÖNETİM HAKKI UYUŞMAZLIĞININ YANSIMASIDIR"

Bu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dava aslında, Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak'ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansımasıdır. Ülkemiz, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş, hem Irak'ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir.

"SÖZ KONUSU ANLAŞMAZLIĞIN DOSTANE ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ ÜLKELERLE YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜLDÜ"

Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemini çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür.

"IRAK TÜRKİYE'YE TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak'ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmetmiştir.

"TÜRKİYE KALICI ÇÖZÜM İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRDIR"

Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."