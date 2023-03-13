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Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:31 Son Güncelleme: 13.3.2023 16:32

SON DAKİKA: Bakanlık'tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara 72 saatte ödemelerini gerçekleştiriyor. Bakanlık ödeme için gereken belgeleri paylaştı.

SON DAKİKA: Bakanlık’tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara yapılacak ödemelerde gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hasar-tespit-sorgulama

Tapu Belgesi: https://turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama

Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı.",

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SON DAKİKA: Bakanlık'tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...
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