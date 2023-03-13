SON DAKİKA: Bakanlık’tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara yapılacak ödemelerde gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hasar-tespit-sorgulama
Tapu Belgesi: https://turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı.",
Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://t.co/APZFud3DNB— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 13, 2023
Tapu Belgesi: https://t.co/OPiWQXuvMR
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı. pic.twitter.com/5SutwvLOS4