Son dakika haberleri...Milyonlarca memurun beklediği haber geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan taslak ve metinlerde son karar için tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Erdoğan, son dakika yaptığı açıklamayla ek gösterge düzenlemesinin memur emeklisi dahil bütün memurları kapsadığını açıkladı. Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi için büyük önem arz eden 3600 ek gösterge düzenlemesi için Memur-Sen ve hükümet arasında birçok toplantı yapıldı.

Memurlar için Sabah.com.tr emekli maaşı ve ikramiyesi için 4 örnek hesaplama tablosu hazırladı....