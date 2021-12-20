Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı

"MEMURLARIMIZI BU KAPSAMA DAHİL EDEREK ALDIKLARI ÜCRETİN ARTMASINI SAĞLIĞIYORUZ"

Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını aktaran Başkan Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan memurlara müjde | Video

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi için yeni araçları da devreye alacaklarını bildiren Başkan Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz tedbirleri açıklıyorum: Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verilecek. Kur farkı TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.

Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini arttırmak için devlet katkısını yüzde 30'a çıkarıyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerine buradaki stopajı yüzde 0'a indiriyoruz. Vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz.

Katma değer vergisini yeniden düzenliyoruz. Amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, ihracatı özendirmek, firmalarımızın KDV iadesi yoluyla finansmana hızla erişimini sağlamaktır.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz. Yatırım ve fon kazançları kurumlar vergisinden istisna olmasına karşılık diğer fon kar payları istisna dışındaydı. Bu farklılığı ortadan kaldırıyoruz.

Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin top altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.

Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecektir. Ülkemizdeki istikrar ve güven iklimini güçlendirecek tüm tedbirleri ilgili kurum ve meclisimizle süratle hayata geçireceğiz.