Son Dakika! Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Sevgili İstanbullular, sevgili AK Partililer, gözümüzün nuru sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2023 hedeflerimizi cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. 2053 vizyonumuzu İstanbul'ın fethinin 600. yılına adıyoruz. İşte devlet olmak budur. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa gelip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini getirip milletimize dayattılar. Herkes hak özgürlük medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi küçülmeyi, geri kalmayı, darbeleri dayattılar.

"ULAŞMAMIZ GEREKEN NOKTANIN GERİSİNDE BIRAKILDIK"

Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık. Özgürlüğümüzü tekrar kazandık. Yeni devletimizi kurduk. Siyasi ekonomik askeri sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehbalarında akamete uğradık. Bu ülkeye artık vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden daha zordur.

"SIKINTILARI ÇÖZECEK BİRİKİME SAHİBİZ"

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en yüksek ligine yükseldi. Şimdi bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizde paylaştığımız her vizyon, bu amaca yöneliktir. AK Parti dünün ve bugünün değil yarının da partisidir. Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz.

"İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK"

Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olan biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır.