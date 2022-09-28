Son dakika: Başkan Erdoğan tarihi fırsatı duyurmuştu! Çiftçini yüzünü güldürecek düzenlemenin detayları belli oldu





Çiftçilerin elektrik borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesi için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası yetkilileri ile 21 elektrik dağıtım şirketinin genel müdürleri bir araya geldi. Toplantıda çiftçinin enerji bedelinden kaynaklı faturalandırılan borcunun 8 milyar lira, kaçak kullanımlar da dahil edildiğinde elektrik borç tutarının 12 milyar lira olduğu belirtildi.