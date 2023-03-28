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Giriş Tarihi: 28.3.2023 18:02 Son Güncelleme: 28.3.2023 18:22

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 liraya çıkartıldığı müjdesini vermişti.

DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ!

En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 lira olacak.

Bu düzenlemenin yıllık maliyeti de yaklaşık 1.2 milyar lira olarak hesaplandı. Yüksek yargı mensuplarının ek gösterge ve tazminatlarında da düzenlemeye gidildi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek
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