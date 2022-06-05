SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis’e sunuluyor!

Son dakika haberleri...'3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor, kimlere verilecek' sorusu son dönemin en çok araştırılan konularının başında geliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi | Video



Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamını açıkladı. Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydederek, düzenlemenin milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

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