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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
Giriş Tarihi: 5.6.2022 16:09 Son Güncelleme: 5.6.2022 16:09

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis’e sunuluyor!

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için FLAŞ açıklama geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla '3600 ek gösterge kimleri kapsıyor' sorusu yanıt buldu. Erdoğan, "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını hazırladık. Meclis'e sunma aşamasına geldi" diyerek müjdeyi verdi.

Son dakika haberleri...'3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor, kimlere verilecek' sorusu son dönemin en çok araştırılan konularının başında geliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti.

İŞTE 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU! TABLOYA BAK EMEKLİ MAAŞINI VE İKRAMİYENİ HESAPLA!

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi | Video


Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamını açıkladı. Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydederek, düzenlemenin milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
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