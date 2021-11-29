Son dakika haberi…Asgari ücret maratonu başlıyor. Bununla beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 ile ilgili gelen soruya dikkat çeken ifadeler kullandı.
SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRET 2022'DE BİR İLK YAŞANACAK
Yeni asgari ücret için bir ilk yaşanacak. Asgari ücret 2022 için yapılacak düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin 2022 asgari ücret desteğinin işverenin hesabına değil, işçinin hesabına yatacağını duyurdu.
GELİR VERGİSİ ALINMAMASI MASADA
Asgari ücret 2022 için geri sayım başladı. Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalar asgari ücret 2022 için yeni dönemin ipuçlarını verdi. Bakan Bilgin asgari ücret için gelir vergisi alınmaması konusundaki sorulara da 'alternatifler üzerinde çalışıyoruz' cevabını verdi.
ASGARİ ÜCRET 2022 ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA SONUÇLANABİLİR
Yeni ücretin Aralık ayının ilk haftasında tamamlanmasının beklendiğini açıklayan Bakan Bilgin yapılacak desteklerle ilgili de bilgi verdi. Buna göre destek direkt işçiye yapılacak.
ASGARİ ÜCRET TARAFINDA DESTEK ÖDEMESİ ARTIRILACAK
2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek İşsizlik Sigortasından karşılanıyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi gündeme geldi. Bununla beraber daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, burada A Haber'den Gazeteci Banu El'in asgari ücret sorusunu yanıtladı.
SORU: 1 Aralık itibarıyla asgari ücret komisyonu toplanacak ve çalışmalarına başlayacak. Vatandaş asgari ücretin ne olacağı konusunda merak içinde. Sizin açıklamalarınız oldu, Bakan Bilgin'in açıklamaları oldu. Sayın Özhaseki'nin "Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıklayacak" dedi. Bu da haliyle beklentiyi yükseltti. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, asgari ücretin artması ile iş verenin, patronun işçiyi çıkartıp çıkartmayacağı konusunda bir korku da besliyor. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Böyle bir olasılığı ortadan kaldırmak için ne gibi tedbirler alınacak?
SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRET ARTTI DİYE İŞÇİ ÇIKARMA SÖZ KONUSU OLMAZ
CEVAP: Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum.
"KİMSENİN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"
Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.