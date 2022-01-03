Son dakika: Başkan Erdoğan’dan doğal gaz desteği müjdesi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu, vatandaşlara doğal gaz müjdesi verdi.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ
Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik." dedi.
Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu.
Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz faturası desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi Son dakika haberi! Başkan Erdoğan duyurdu, yeni mezun istihdamına teşvik: 100 bin TL destek verilecek