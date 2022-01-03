Son dakika: Başkan Erdoğan’dan doğal gaz desteği müjdesi

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik." dedi.