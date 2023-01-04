SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30 OLDU! Başkan Erdoğan 2023 müjdesini verdi

Emekli ve memur maaşı zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Erdoğan, dün Sözleşmeliye Kadro programında emekli ve memur maaş zammını yüzde 25 olarak duyurmuştu. Başkan Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda beklentileri göz önüne alarak bir fedakarlık daha yapıldığını söyledi. Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı için ise yüzde 58 artışa gidildiğini belirtti. Böylece en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL yerine 5 bin 500 TL olacak. İşte emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! Emekli zammı ve memur zammı YÜZDE 30'a çıktı! En düşük emekli maaşı 5.500 TL. oldu | Video

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