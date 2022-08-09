SON DAKİKA: Başkan Erdoğan et fiyatları için talimatı verdi: Fiyatları düşürün!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi. Başkan Erdoğan, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARIM KOOPERATİF MARKETLERİNE TALİMAT: FİYATLARI DÜŞÜRÜN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video
DANA ETİ İÇİN DE İNDİRİM GELİYOR
Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
ET VE SÜT KURUMU'NDA KUZU ETİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILDI
Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan MKYK'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Kirişçi,tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN, VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN
Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, "Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın" talimatı verdiği öğrenildi.