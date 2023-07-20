SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan KKTC’deki törende önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Türklerine zulmettiler. Kardeşlerimiz, ailelerinden, yurtlarından zorla koparıldı. Bu topraklarda korkunç katliamlara tanıklık ettik. Her türlü zulüm işlendi, ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türkünün özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türk ordusu yazdığı destanla Ada'ya huzur getirdi.

"ADİL VE YAŞANABİLİR BİR ÇÖZÜM ARZU EDİYORUZ"

20 Temmuz, Kıbrıs halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Tarih açıkça göstermiştir ki Rumaların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden kaçmamamıştır. Zulmü bilmemize rağmen kin gütmedik, intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Adil ve yaşanabilir bir çözüm arzu ediyoruz.

Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız

Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın.