Son dakika! Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a erken seçim tepkisi: Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya

İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.

Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki: ‘Bu iktidarı nasıl indiririz?’ onun hesabını yapıyorlar | Video

"KAMU BANKALARI BÜTÜN YATIRIMCILARIMIZIN YANINDADIR"

Bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu adımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacaktır. Bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Amma kamu bankasından krediyi alıp, bunu bir başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların da alnını karışlarız.