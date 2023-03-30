SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla yarın temeller atılıyor!

Son dakika haberleri...Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep ve Kilis'te afet konutları yükseliyor. Yarın saat 16:30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep ve Kilis'te 7 bin 736 konut ve köy evinin temelleri atılıyor.

Çevre, Şehriclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayretle, azimle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın, Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temelini atacağız" ifadelerini kullandı.

"NİSAN'DA İHALESİ YAPILACAK KONUT SAYISI 319 BİN OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 8 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İçerisinde 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.

Hatay'da mayıs ayı içerisinde merkezde 60 bin konutumuzun ihalesini yapacağız.

Nisan'da ihalesi yapılacak konut sayısı 319 bin olacak."

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