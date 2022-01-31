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Giriş Tarihi: 31.1.2022 18:30 Son Güncelleme: 31.1.2022 18:52

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Başkan Erdoğan açıklamalarında 3 yeni destek paketinin devreye sokulduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! 3 YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Konuşmasında ekonomiye dair birçok açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni destek paketinin devreye sokulacağını duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ, KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında şu açıklamalara yer verdi: Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. Yeni kredi paketimizin firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek diğer hedeflerimizle birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi de yerine getireceğiz. 20 yıldır bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor
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