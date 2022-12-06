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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:30 Son Güncelleme: 6.12.2022 15:31

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!

Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yarın gerçekleşecek. Kritik toplantı öncesi hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ve Bakan Bilgin’den peş peşe asgari ücret açıklaması!

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2023 için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret konusunda önemli mesajlar geldi. Başkan Erdoğan hükümet-işçi-işveren mutabakatına işaret ederken, Bakan Bilgin ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izliyoruz" diye konuştu.

TİSK Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek, "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYAN ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI İZLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." dedi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın yapılacak. Aralık ayının son haftasına kadar yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ve Bakan Bilgin'den peş peşe asgari ücret açıklaması!
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