Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri ve et fiyatları için indirim müjdesi geldi. Başkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir çok ürününde süratle indirime gidileceğini açıklarken, dana etin de de yüzde 30-35 gibi bir indirimin yapılacağını duyurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PİYASA DENGESİNİ SAĞLAYACAK REÇETEYİ AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde fahiş fiyatların belini kıracak, piyasada denge sağlayacak indirim müjdelerini verdi. Erdoğan dana etinde büyük indirim yapılacağını açıklarken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde de 40'a yakın üründe süratle indirim yapılacağını müjdeledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"DANA ETİNDE YÜZDE 30'U AŞAN İNDİRİM GELİYOR"
Tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı bundan böyle kuzu etinde yüzde 25 indirim ve bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi başkanıyla da konuştum büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların satışına da başlayacağız.
Başkan Erdoğan'dan yeni müjde: Yüzde 30'u aşan indirim geliyor! | Video
"40'A YAKIN ÜRÜNDE SÜRATLE İNDİRİME GİDİLECEK"
Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Sadece ette değil Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu başa baş noktası sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın. Ve şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de çalışmalarını hızlandıracak.
"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERİ KAR AMAÇLI KURULMADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" ifadelerini kullanmıştı.
ET VE SÜT KURUMU'NDA KUZU ETİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILDI
Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.
BAKAN MUŞ, OTOMOBİL SATIŞI İÇİN PLANAN YENİ UYGULAMAYI DUYURDU
Ticaret Bakanı Mehmet Muş 'Fahiş fiyatlara dur diyecek' otomobil satışı için planan yeni uygulamayı açıkladı. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini duyurdu.
ARAÇ SATIŞINDA 6 AY-6 BİN KM SINIRI
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu.
"GERÇEK ANLAMDA İHTİYACI OLANLAR ALSIN"
Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.