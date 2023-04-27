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Giriş Tarihi: 27.4.2023 21:07 Son Güncelleme: 27.4.2023 21:38

Son dakika: BDDK'dan yerli elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi

Son dakika haberi...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi. İşte yerli elektirikli araçlarda fiyatına göre kredi limiti ve vade sayısı...

Son dakika: BDDK’dan yerli elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerli elektrikli taşıtlar için kullandırılacak krediler için vade ve kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

BDDK'DAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE KREDİ DÜZENLEMESİ!

Yeni düzenlemeye göre nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

Öte yandan 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.

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Son dakika: BDDK'dan yerli elektrikli araçlara özel kredi düzenlemesi
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