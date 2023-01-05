Memur ve memur emeklisi zam oranı TÜİK'in açıklaması sonrası refah payı hariç yüzde 16,48 olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu orana refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarıldı. Refah payı hariç olan oran aynı zamanda yeni bedelli askerlik ücreti için belirleyici oldu.