SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Brent petrol için düşüş sürecek mi? Uzman isim açıkladı

Son dakika haberleri...Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Benzin ve motorin fiyatı için doğrudan etkili olan bu hareketlerle bayiler akaryakıt pompa fiyatlarını belirliyor.
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN LİTRE FİYATI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.
"PETROLDE YÖNÜ RUSYA-UKRAYNA KRİZİ BELİRLEYECEK"
Ergezen, "Önüzümüzdeki dönem içerisinde Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetlenmezse veya yaptırımlarda bir artış söz konusu olmazsa petrol için yükselişler bir satış fırsatı olacaktır" diye konuştu.
Brent petrolde çok büyük geri çekilmeler görülmemesinin nedenini Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağlayan uzman isim, "Rusya'nın petrol arz kaybının nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Burada Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin bunu telafi edebileceği beklentisi vardı. Fakat bu beklenti bu hafta bir miktar geri çekilmiş durumda. Suudi Arabistan OPEC+ toplantısını bekleyelim dedi. Orada günlük 13 milyon varile çıkmayı düşünüyorlar. Ama bu yeterli gelir mi piyasa bunu bir miktar soru işareti olarak algıladı" açıklamasında bulundu.
"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BİTERSE PETROL FİYATLARI SERT DÜŞER"
Hindistan ve Çin tarafında Rus petrolüne bir talep olduğuna dikkat çeken Ergezen, "Bu talep ciddi bir oranda artmış durumda. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle burada sürekli bir endişe olduğunu görüyoruz. En son Katar petrol şirketi de petrol fiyatları üzerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın risk priminin yaklaşık 30 dolar olduğunu söyledi. Burada savaş biterse fiyatlarda hızlı bir geri çekilme görebiliriz" dedi.
"AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR KÜRESEL"
Akaryakıt fiyatları için önemli bir açıklamada da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, "Akaryakıt fiyatlarında istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür. Küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler bekleniyor. Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,32 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,66 liradan satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,53 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,78 satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,54 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,77 satılıyor.