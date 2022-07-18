SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Brent petrol için düşüş sürecek mi? Uzman isim açıkladı

Brent petrolde çok büyük geri çekilmeler görülmemesinin nedenini Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağlayan uzman isim, "Rusya'nın petrol arz kaybının nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Burada Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin bunu telafi edebileceği beklentisi vardı. Fakat bu beklenti bu hafta bir miktar geri çekilmiş durumda. Suudi Arabistan OPEC+ toplantısını bekleyelim dedi. Orada günlük 13 milyon varile çıkmayı düşünüyorlar. Ama bu yeterli gelir mi piyasa bunu bir miktar soru işareti olarak algıladı" açıklamasında bulundu.