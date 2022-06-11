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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin fiyatı ne kadar oldu? 11 Haziran akaryakıt zammı sonrası LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 14:37 Son Güncelleme: 11.6.2022 14:38

Benzin fiyatı ne kadar oldu? 11 Haziran akaryakıt zammı sonrası LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

Benzin fiyatı, milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki artış sebebiyle zamlanan akaryakıt fiyatları dün gece yeniden artış gösterdi. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından ise akaryakıt istasyonlarında LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatlarındaki son durum merak edildi. Benzin, motorine, mazota zam geldi mi, akaryakıt zammı ile motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu ise akıllarda yer alan en önemli soru işaretleri oldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 11 Haziran benzin, motorin, mazot, LPGP fiyatları güncel rakamlar

Benzin, motorin, mazota zam geldi mi soruları gündemde yer alan soru işaretleri arasında bulunuyor. Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası benzine zam gelirken, güncel fiyatlar ise merak konusu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından mazota zam geldi mi, benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL gibi sorular cevabını aramaya başladı. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 litre benzin, motorin, mazot ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin, Motorin, Mazot, LPG Fiyatı - Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından güncel fiyatlar ise şöyle;

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

Antalya Akyakıt Fiyatları

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

İzmir Benzin Ve Motorin Fiyatı

İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

Ankara Benzin Ve Motorin Fiyatı

Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

İstanbul Benzin Ve Motorin Fİyatı

İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

11 Haziran Güncel LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.

SON DAKİKA: Benzin fiyatı zam geldi! 11 Haziran LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları akaryakıt zammı ile ne kadar?

ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.

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Benzin fiyatı ne kadar oldu? 11 Haziran akaryakıt zammı sonrası LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
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