Benzin, motorin, mazota zam geldi mi soruları gündemde yer alan soru işaretleri arasında bulunuyor. Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası benzine zam gelirken, güncel fiyatlar ise merak konusu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından mazota zam geldi mi, benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL gibi sorular cevabını aramaya başladı. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 litre benzin, motorin, mazot ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
Benzin, Motorin, Mazot, LPG Fiyatı - Güncel Akaryakıt Fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından güncel fiyatlar ise şöyle;
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL
İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.
ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.