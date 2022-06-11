Benzin fiyatı, milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki artış sebebiyle zamlanan akaryakıt fiyatları dün gece yeniden artış gösterdi. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından ise akaryakıt istasyonlarında LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatlarındaki son durum merak edildi. Benzin, motorine, mazota zam geldi mi, akaryakıt zammı ile motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu ise akıllarda yer alan en önemli soru işaretleri oldu. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 11 Haziran benzin, motorin, mazot, LPGP fiyatları güncel rakamlar

Benzin, motorin, mazota zam geldi mi soruları gündemde yer alan soru işaretleri arasında bulunuyor. Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası benzine zam gelirken, güncel fiyatlar ise merak konusu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından mazota zam geldi mi, benzin motorin fiyatı ne kadar, kaç TL gibi sorular cevabını aramaya başladı. Peki, benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de 1 litre benzin, motorin, mazot ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin, Motorin, Mazot, LPG Fiyatı - Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından güncel fiyatlar ise şöyle;