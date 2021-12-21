Son dakika haberleri...Döviz kurlarında yaşanan yüzde 30'u aşan düşüş sonrası akaryakıt fiyatları için de 'Ciddi düşüş' beklentisi oluştu. Başkan Erdoğan'ın dövize endeksi TL mevduat sistemini duyurması sonrası dolar kuru son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,10 TL düzeyini test ederken, vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatları için gelecek indirimleri beklemeye başladı.
SON DAKİKA HABERİ | AKARYAKIT FİYATLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ OLABİLİR
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.
İNDİRİM BENZİN, MOTORİN VE LPG ÜRÜNLERİNİN TAMAMINA YANSIYACAK
Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.
FİYAT ARTIŞLARI DÜN GECEDEN İTİBAREN DURDURULDU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.
"DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ ENERJİ PİYASASINA DA YANSIYACAK"
Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.
Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi." diye konuştu.
Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi.