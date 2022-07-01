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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim rakamı
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:04 Son Güncelleme: 1.7.2022 09:27

Son dakika: Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim rakamı

Son dakika: Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim rakamı

Motorin fiyatlarında 28 ve 29 haziran'da toplamda 3 lira 34 kuruşluk iki indirim yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayıarı...

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik ve döviz kurlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarına iki indirim gelmişti. Yarından itibaren geçerli olmak üzere de benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL fiyat indirimi bekleniyor.

28 Haziran'da yapılan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı da 84 kuruşluk daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 27.37 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,75 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 12,09 TL

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Son dakika: Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim rakamı
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