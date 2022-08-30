Son dakika: Benzine büyük indirim! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları güncel liste

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video