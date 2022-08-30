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Giriş Tarihi: 30.8.2022 01:00 Son Güncelleme: 30.8.2022 01:06

Son dakika: Benzine büyük indirim! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları güncel liste

Son dakika: Benzine büyük indirim! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları güncel liste

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere vatandaşlar benzinin litresini 1 lira 5 kuruş daha ucuza almaya başladı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.



BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.



BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine 1 lira 5 kuruş indirim | Video

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Son dakika: Benzine büyük indirim! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları güncel liste
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