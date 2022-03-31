SON DAKİKA | Biden’dan petrol fiyatları ile mücadele için yeni karar: Günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

Açıklamada, "Bunun ölçeği emsalsiz. Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı." denildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, petrol şirketlerinin yıllardır kullanmadığı kuyulardan ücret talep edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunuldu.