SON DAKİKA | Biden’dan petrol fiyatları ile mücadele için yeni karar: Günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya sürecek

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin başlayan Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden, artan petrol fiyatları ile mücadele kapsamında aldığı yeni bir karar aldı. Kararı, Beyaz Saray duyurdu. İşte detaylar...
PETROL ARZI AZALDI VE FİYATLAR YÜKSELDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalıların yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını hızlandırmasından bu yana benzin fiyatlarının galon başına yaklaşık 1 dolar arttığına işaret edilen açıklamada, savaş nedeniyle petrol arzının azaldığı ve fiyatların yükseldiği kaydedildi.
PLANIN İLK AŞAMASI ARZI ARTIRMAK
Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarına yönelik 2 aşamalı bir plan açıklayacağı belirtilerek, planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı.
1 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SÜRÜLECEK
ABD'nin müttefikleriyle istişareleri sonucu gelecek 6 ay boyunca günde ortalama 1 milyon varil petrolü piyasa süreceği belirtilen açıklamada, bu miktarın tarihin en büyük rezerv salımı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bunun ölçeği emsalsiz. Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı." denildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, petrol şirketlerinin yıllardır kullanmadığı kuyulardan ücret talep edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulunuldu.
Öte yandan, Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 50'ye yakın artış gösterdi.
ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,23 dolara ulaştı.