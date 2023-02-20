SON DAKİKA: Binlerce kişi alınacak! İŞKUR TYP’yi başlattı

BAKANLIĞIN DİĞER HİZMETLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların, sağlık hizmeti sunucularında yoğunluk yaratmamak ve vatandaşların mevcut tedavilerini aksatmamak amacıyla sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerinin bir defaya mahsus olmak üzere reçetesiz temin edilmesi sağlandı.

Afet bölgesinde yaşayanların, herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanması için hastane başvurularında muayene katılım payı ile eczane başvurularında reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutulması temin edildi. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları ertelendi.

Vatandaşların ellerinde bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerinin enkaz altında kalmış olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Şubat'a kadar afet bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Şubat olacak şekilde düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca deprem bölgesindeki hizmetler kapsamında Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen "yeşil kartlı" vatandaşlar için OHAL ilan edilen illerde ya da nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı.

Kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin raporlardan 1 Ocak ve sonrasında süresi bitmiş/bitecek olanların süreleri 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İkameti afet bölgesinde olmayan fakat son 3 ay içinde afet bölgesinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmiş kişilerin Medula sisteminde kayıtlı bulunan raporlarına istinaden reçetesiz ilaç temin etmeleri de sağlandı.

Afet bölgesinde faaliyet gösteren eczane veya merkezlerde depreme bağlı yıkımlar olması sebebiyle farklı bilgisayarlardan Medula sistemini kullanarak vatandaşlara ilaç ve tıbbi malzeme temin edebilmeleri için zorunlu olan IP uygulaması da kaldırıldı.

Tüm sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmeti sunumunun aksamaması için Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart'tan öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin süreler, 31 Mart mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında kalan illerde SGK ile protokollü/sözleşmeli olarak faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucularının, Ocak-2023 dönemine ilişkin fatura/reçete teslim süresi 28 Şubat mesai bitimi oldu.