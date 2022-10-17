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Giriş Tarihi: 17.10.2022 12:13 Son Güncelleme: 17.10.2022 12:13

SON DAKİKA! Borsa İstanbul hız kesmiyor! İşte yeni tarihi zirve

SON DAKİKA! Borsa İstanbul hız kesmiyor! İşte yeni tarihi zirve

Son dakika haberi...Geçen hafta 3.626 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapan Borsa İstanbul yeni haftada yükseliş eğilimini güçlendirdi. Öğleden önce endeks yüzde 4'ün üzerinde primle 3.777 puanı görerek tarihi zirvesini test etti.

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor. BIST 100 endeksi yatay açılışın ardından gelen alımlarla yükseliş eğilimini güçlendirdi ve 3.777 puanı görerek yeni tarihi zirvesini test etti.

CUMA GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GELDİ

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin geçen haftaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON KAYGISI

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini söyledi.

YURT İÇİNDE HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI OLACAK

Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyümenin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul hız kesmiyor! İşte yeni tarihi zirve
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