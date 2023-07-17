Son dakika: Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.650 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.