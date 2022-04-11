Son dakika: Borsa İstanbul, tarihinin en yüksek kapanışını yaptı!

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul, endeks emsallerinden pozitif ayrışarak haftanın ilk işlem gününde 2.449 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA KAZANDIRAN FİNANSAL KİRALAMA OLDU

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,93 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile elektrik oldu.