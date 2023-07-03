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Giriş Tarihi: 3.7.2023 10:10 Son Güncelleme: 3.7.2023 10:44

SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi

Son dakika haberi...Kurban Bayramı sonrası güne 5.867 puandan giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 5.968 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul’dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı. BIST 100 endeksi açılışın ardından 5.968 puana yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA OLDU

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

TEKNİK SEVİYELER

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi
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