SON DAKİKA: Borsa İstanbul’dan tarihi rekor! 6000 puana yöneldi

EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA OLDU

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.