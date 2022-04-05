Son dakika: Borsa kapanış rekorunu yeniledi

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.