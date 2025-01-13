SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Ocak ayında yüzde 30 zamla

borçlu belediyeler için kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "Borçlarını ödemek isteyen belediyelere kapımız her zaman açık" diyerek en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti.

Belediyelerin SGK borçalarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu söyledi. Belediyelerin borçları ödeme noktasında irade göstermediğini savunan Işıkhan, tahsilat oranının da bu nedenle düştüğüne dikkat çekti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu?" soruna "Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız'da ifade etti. Bir aksilik bir felaket olur başka bir durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir" ceavbını verdi. Bakan Ilık

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