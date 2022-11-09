SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni adım

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELİRLEME ARAŞTIRMASI BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak uzlaşma usulü ücreti belirleyecek. Aralık ayından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde tespit çalışması başladı.

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