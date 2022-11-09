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Giriş Tarihi: 9.11.2022 08:59 Son Güncelleme: 9.11.2022 09:18

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni adım

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni adım

Son dakika haberi...Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret için bu dönem farklı bir hazırlık var" sözüyle sinyalini verdiği ücret belirleme çalışmaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk adımı attı. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı. Peki Masada hangi formüller var? İşte öne çıkan rakamlarla beraber tüm detaylar...

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek için çalışma başlattı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELİRLEME ARAŞTIRMASI BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak uzlaşma usulü ücreti belirleyecek. Aralık ayından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde tespit çalışması başladı.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için düğmeye basıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni adım
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