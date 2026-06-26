SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşına düzenleme mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomi programına dışsal bir etki oluşturduğunu belirterek, "Tüm dünyada bu etki oldu. Enflasyonu artırıcı, büyümeyi azaltıcı bir etki yaptı. Enerji fiyatları yükseldi. Dünyada enerji maliyetleri arttı. Lojistik maliyetler yükseldi. Sigortacılık ve finans maliyetleri yükseldi. 'Dünyada faizler düşecek' diye beklenirken bu gelişmelerden dolayı dünyadaki merkez bankaları faiz oranlarını daha yukarıda tuttular. Finans maliyetleri arttı" dedi.

'SAVAŞIN ENFLASYONA ETKİSİNİ SINIRLADIK'

Bununla birlikte savaşın farklı sektörel etkileri de olduğunu belirten Yılmaz, "Ama esas olan sizin programınızdır. Dışsal etkiler geçici olarak program üzerinde birtakım farklılıklara yol açabilir, geçici birtakım etkileri olabilir. İstikametinizdir önemli olan. İstikametinizi bozmazsanız bu dışsal etkiler belli bir süre hükmünü icra eder, sonra siz istikametinizde yine devam edersiniz. Bizim programa bakışımız böyle. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Eşel mobil sistemini getirdik. Onu yapmasaydık enflasyon üzerinde savaşın etkisi çok daha yüksek olacaktı. Özellikle beklentileri bozmuş olacaktı. Bütçe üzerinde ağır bir yük oluşturduğu halde eşel mobil sistemini uyguladık. Ve başarılı da olduk, sınırlamış olduk etkileri enflasyon üzerinde" diye konuştu.

'ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ GÜÇ KAZANACAK'

Yılmaz, şimdi farklı bir dönemin içinde olduklarını söyleyerek, "Mutabakat var. İsrail bu süreci inşallah sabote etmez. Bu mutabakatın varlığı bile birçok şeyi değiştirdi. Kalıcı bir barışa dönüşmesi çok daha faydalı olacaktır. Petrol fiyatlarında nispi bir normalleşme görüyoruz. Savaş öncesine hemen dönülmeyecektir elbette. Savaşın oluşturduğu tahribatın giderilmesi, belli bir süreç meselesi. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Savaşın etkileriyle birlikte Türkiye'de enflasyonu olumsuz etkiledi. Merkez Bankası'nın faiz politikalarını etkiledi. Şimdi yeni bir döneme yürüyoruz. Genel finansal ortam iyileşinceye kadar belli kesimlere dönük destekler veriyoruz. Asıl olan tabii o genel ortamı iyileştirmek, bir taraftan da o çabamızı sürdürüyoruz. Bu yaz dönemi, devamında savaşın etkilerinin ortadan kalktığı bir dönemde enflasyonla mücadelemiz güç kazanacaktır" dedi.

'ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yılmaz, para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü politikalara dikkat çekti. Burada konut arzı, gıda arzı, enerji, lojistik ve insan kaynakları alanlarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "İşte bu politikalarla da enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Burada kanunlarımız, kurallarımız, otomatik işleyen bir sistem var. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" dedi.

Yılmaz, bu durumun primi yüksek olanlar açısından adaletsiz olduğu eleştirilerine ilişkin, "Primi yüksek olanların maaşı zaten yüksek oluyor. Bu bir sosyal devlet politikası. Biz sosyal güvenlik sistemimizle sosyal destek sistemimizi bir araya getirmişiz. Normali sosyal güvenlik sisteminin ayrı bir sistem olması. Belki ileride bu alanlarda bir reform düşünüldüğünde bu ikisini birbirinden ayırmak tartışılabilir" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör