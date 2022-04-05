SON DAKİKA | Çorum’dan sonra şimdi de Ankara! Stokçular iş başında, skandal görüntüler...

Son dakika haberi...Kan emici stokçuların oyunları bir bir ortaya çıkıyor. Birkaç gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca, çuvarlarca soğan bulunurken, benzer bir durumda Ankara'da yaşandı.
Birtakım meyve ve sebze satıcıları özellikle son dönemlerde 'Satış fiyatlarının artması' amacıyla mallarını israf etmeye başladı.
STOKÇULARIN OYUNU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bugün de Ankara'nın Altındağ ve Kahramankazan ilçelerinde de yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan görüldü.
Stokçuların 'soğan' oyunu! Çorum'dan sonra Ankara'da da soğan torbaları çuvallarla sokağa döküldü! | Video
TONLARCA SOĞAN ZİYAN OLDU
Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Çuvalları gören muhtar durumu hemen zabıta ve jandarma ekiplerine bildirdi.
TUTANAK TUTULDU
Olay yerine gelen ekipler iş yeri sahibine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tutarken, mahalleli dükkanın ruhsatsız olduğunu iddia etti.
SON OLARAK KAHRAMANKAZAN'DA SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Stokçular özellikle yerleşim yerlerinin uzak kısımlarını hedef alıyor. Son olarak Ankara Kahramankazan'ın ilçesinde yüzlerce çuval soğan yol kenarında çürümeye terkedildi.
ÇEVRE SAKİNLERİ: 3 AYDIR BU SOĞANLAR BURADA
Soğanların yaklaşık 3 aydır burada olduğunu belirten çevre sakinleri, stokçuların soğanları daha fazla fiyata satmak için buraya bıraktığını öne sürdü.
Havalar bozup yağmur yağınca depoya giren suyla beraber soğanların çürüdüğü görülürken, fahiş fiyatla kar etmek için tonlarca soğan tüketilemez hale gelmesi dikkat çekti.