SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Son dönemlerde dünya ekonomisi; sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınanmaktadır. Bu zorlu süreç, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır.

Ülkeler bir yandan savaş sebebiyle ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çabalarken diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşmışlardır.

Türkiye de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş; sert ve belirsiz küresel ekonomik ve finansal koşulların üzerine yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir.

Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar lira olacaktır.