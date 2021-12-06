SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan döviz kurları açıklaması: Hızla yeni yapıyı oluşturacağız

"DÖVİZ KURLARINDA YAŞANAN HAREKETLER EKONOMİNİN GERÇEKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR"

Merkez Bankasının rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır. Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir.