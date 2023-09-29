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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:16 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:16

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan esnaflarla ilgili açıklama

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "(Deprem bölgesi) Esnaf ve sanatkârlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkânlarını kullandırdık. Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 işyeri inşa ettik.Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni işyerlerinin inşası devam ediyor. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.

DHA
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan esnaflarla ilgili açıklama

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "(Deprem bölgesi) Esnaf ve sanatkârlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkânlarını kullandırdık. Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 işyeri inşa ettik.Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni işyerlerinin inşası devam ediyor. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan esnaflarla ilgili açıklama
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