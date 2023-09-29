SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan esnaflarla ilgili açıklama

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "(Deprem bölgesi) Esnaf ve sanatkârlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkânlarını kullandırdık. Şu ana kadar 6 ilimizde esnafımız için 4 bin 120 işyeri inşa ettik.Yine 6 ilimizde 6 bin 240 esnafımız için yeni işyerlerinin inşası devam ediyor. Önümüzdeki süreçte deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin inşasını ve tahsisini gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

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