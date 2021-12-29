Son dakika haberler...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut seferberliği kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen 1 milyon 58 bin konutun yaklaşık 904 binin dar ve orta gelir gruplarına yönelik inşa edilen konutlar olduğunu açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ | 2022'DE 50 BİN KONUT YAPILACAK
Toplu Konut İdaresi'nce bu yılın sonuna kadar 80 bin konut üretilirken, 2022'de de 50 bin konut yapılacak. Bu konuda yürütülen çalışmalara yönelik soruları yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 81 il ve ilçede bugün itibariyle 180 bin konutun inşaatının sürdüğünü ifade etti. Bakan Kurum, "Bu yılın sonu itibariyle yaklaşık 67 bin konutun ihalesi yapılmış olup toplamda yaklaşık 80 bin konutun ihale edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 90 bin konutun proje çalışmaları sürüyor sırasıyla ihale edilecek" dedi.
YÜZDE 86.81'İ SOSYAL KONUT
Toplam konut üretimi içinde dar ve orta gelir gruplarına yönelik inşa edilen sosyal konutların payının yüzde 86.81 olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Üretilen konutların yüzde 13.19'u gelir paylaşımı projeleri olup buradan sağlanan kaynakla sosyal konutlar finanse ediliyor.
Konut seferberliğinin başladığı 2003'den bugüne kadar hayata geçirilen 1 milyon 58 bin konutun yaklaşık 904 bini dar ve orta gelir gruplarına yönelik oldu. TOKİ sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanlarda yeterli v nitelikli sosyal konutlar üreterek özellikle konutu olmayan vatandaşlara az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle kira öder gibi maliyetine ev sahibi olmaları için faaliyetlerini sürdürüyor.
Kalite, sağlamlık ve uygun maliyet gibi konularda inşaat sektörüne öncülük ve konut piyasasını disipline etmektedir" değerlendirmesini yaptı.
HARÇ PULUNDAN 1 MİLYAR
Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınan 50 liralık harcın 15 lirasının TOKİ'ye aktarıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Son 10 yılda TOKİ'ye yurt dışı çıkış harcından aktarılan tutar 808 milyon lira olup önceki yıl aktarılan tutar da 108 milyon liraya ulaştı.
TOKİ tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü arasındaki protokoller kapsamında son 10 yılda yaklaşık 63 bin kişi kapasiteli 149 yurt, pansiyon bugüne kadar da 80 binin üzerinde kapasiteli 208 yurt, pansiyon uygulaması hayata geçirildi. Protokol kapsamında inşa edilen yurt, pansiyonların çoğu eğitim tesisleri ile birlikte paket olarak ihaleye çıkıyor. Gelecek talepler doğrultusunda modern ve standardı yüksek yurtlar inşa edilmeye devam edilecek" dedi.
100 MİLYON METREKARELİK ARSA
Bakan Kurum, TOKİ'ye devredilen taşınmazların sosyal konut ve millet bahçesi projeleri gibi kentlerin daha planlı, sağlıklı alanlara dönüştürülmesi, sosyal ve kültürel donatılarda barındıran yeni yaşam alanları oluşturulması ve bu projelere finansal kaynak sağlamak amacıyla kullanıldığını belirtti. Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:
"2016-2018 arasında 60 milyon 600 bin metrekare, 2019-2021 yılları arasında 38 milyon 900 bin metrekare Hazine taşınmazı TOKİ'ye devredildi. Bu taşınmazlar herkese açık bir şekilde, internet katılımı da dâhil açık arttırma müzayedesi kapsamında satışa sunuldu. Söz konusu kanun kapsamında devir alınan taşınmaz Cumhurbaşkanının onayı ile belirlenen üretim alanlarında kalmaktadır. TOKİ tarafından Hazine'den devir onayı alınan taşınmazlar arsa satış müzayedesi ile satışa sunulabiliyor."