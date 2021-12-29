Konut seferberliğinin başladığı 2003'den bugüne kadar hayata geçirilen 1 milyon 58 bin konutun yaklaşık 904 bini dar ve orta gelir gruplarına yönelik oldu. TOKİ sağlıklı ve yaşanabilir kentsel alanlarda yeterli v nitelikli sosyal konutlar üreterek özellikle konutu olmayan vatandaşlara az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle kira öder gibi maliyetine ev sahibi olmaları için faaliyetlerini sürdürüyor.

Kalite, sağlamlık ve uygun maliyet gibi konularda inşaat sektörüne öncülük ve konut piyasasını disipline etmektedir" değerlendirmesini yaptı.