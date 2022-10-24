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Giriş Tarihi: 24.10.2022 12:33 Son Güncelleme: 24.10.2022 12:37

SON DAKİKA: Dolar karşısında eridi! Japonya'dan tarihi 'Yen' hamlesi

SON DAKİKA: Dolar karşısında eridi! Japonya’dan tarihi ’Yen’ hamlesi

Son dakika haberi...ABD Merkez Bankası'nın sert faiz artırımları karşısında küresel düzeyde dolar endeksi güçlenirken, dolar karşısında 32 yılın en düşük seviyesini gören Japon Yeni için Asya hükümetinden sert bir adım geldi. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, Avrupa'daki enerji krizi ve Çin ile ABD arasında devam eden gerginlikle 20 yılın ardından 110 bandının üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksindeki bu hareket birçok para biriminde geri çekilmelere neden olurken, Kur Korumalı TL Mevduat sayesinde Türk Lirası son dönemde emsallerine göre güçlü duruş sergiliyor.

Son dakika haberleri...Japonya'da Maliye Bakanlığı'nın Cuma günü döviz piyasasına devasa miktarda yen alarak müdahale ettiği öğrenildi.

JAPON YENİ DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

Nikkei gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Japonya Maliye Bakanlığı, Cuma günü öğleden sonra döviz piyasasına müdahalede bulundu.

37 MİLYAR DOLARLIK YEN İLE MÜDAHALE GELDİ

Japon hükümetinin döviz piyasasına 21 Ekim Cuma günü yen alarak yaptığı düşünülen müdahalenin büyüklüğü 5,4-5,5 trilyon yen olarak tahmin edildi. Paranın büyüklüğü dolar cinsinden yaklaşık 37 milyar dolara denk geliyor.

HÜKÜMET YORUM YAPMADI

Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu ismi olan Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kandra, Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahalede bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmadı.

Japon hükümeti 22 Eylül'de de yen satın alarak döviz kurlarına müdahale etmişti ve piyasa katılımcılarının tahminlerine göre o müdahalede 3,6 trilyon yen satın almıştı.

KKM GÜVEN VERİYOR

Fed'in faizi yüzde 5 düzeyine yaklaştıracağı beklentilerinin artması sonrası dünyada birçok ülkede para birimlerinde sert düşüşler görülürken, Kur Korumalı TL Mevduat ürünü sayesinde Türk Lirası emsallerinden pozitif ayrıştı.

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SON DAKİKA: Dolar karşısında eridi! Japonya'dan tarihi 'Yen' hamlesi
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