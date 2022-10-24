SON DAKİKA: Dolar karşısında eridi! Japonya’dan tarihi ’Yen’ hamlesi

Son dakika haberleri...Japonya'da Maliye Bakanlığı'nın Cuma günü döviz piyasasına devasa miktarda yen alarak müdahale ettiği öğrenildi.
JAPON YENİ DOLAR KARŞISINDA ERİDİ
Nikkei gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Japonya Maliye Bakanlığı, Cuma günü öğleden sonra döviz piyasasına müdahalede bulundu.
HÜKÜMET YORUM YAPMADI
Japonya'nın döviz kurlarından sorumlu ismi olan Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kandra, Maliye Bakanlığı'nın döviz piyasasına müdahalede bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmadı.
Japon hükümeti 22 Eylül'de de yen satın alarak döviz kurlarına müdahale etmişti ve piyasa katılımcılarının tahminlerine göre o müdahalede 3,6 trilyon yen satın almıştı.
KKM GÜVEN VERİYOR
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