SON DAKİKA: ’Dolar’izasyonun belini kırdı! Resmi Gazete’de yayımlandı: 1 yıl daha uzatıldı

Son dakika haberi...Merkez Bankası'nın da üst üste indirimlerle faizi yüzde 9 seviyesine çekmesine, Fed'in politika faizini 15 yılın zirvesine taşımasına rağmen, ekonomistlere ezber bozduran Kur korumalı TL mevduat (KKM) ürünü ile döviz kurlarında oynaklık azaldı. Resmi Gazete'de KKM ile ilgili yeni karar yayımlandı.
KKM'DE SÜRE 31 ARALIK 2023'E KADAR UZATILDI
'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
LİRALAŞMANIN İLK HAMLESİ KKM OLDU
Hem maliye hem de para politikalarıyla beraber Liralaşma adımlarının ilki geçtiğimiz yılın Aralık ayında devreye alınan KKM oldu.
Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
FED FAİZİ 15 YILIN ZİRVESİNE ÇEKTİ
ABD Merkez Bankası Kasım ayı FOMC toplantısı sonrası fonlama faiz aralığını yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Aralık ayı Fed kararı ile faiz 50 baz puan artarak 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Fed'in sıkı para politikası adımlarıyla son 1 yılda TL'de oynaklık azalırken, emsal para birimlerde sert değer kayıpları görüldü.
BAKAN NEBATİ: KUR DALGALANMALARINA KARŞI VATANDAŞIMIZI KORUDUK
Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarının, Türkiye'de finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını belirterek, "KKM ile döviz kurlarında oynaklığı azaltmayı, TL'ye olan güveni artırmayı, finansal istikrarı güçlendirerek sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın tasarruflarını kur dalgalanmalarına karşı korumayı hedefledik ve bunu da başardık. Şu an 2,2 milyon mudimiz yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufunu bu hesaplarda değerlendirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
KAVCIOĞLU: MERKEZ BANKASI'NA BİR YÜKÜ YOK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulunarak "Kur korumalı mevduat uygulamasının Merkez Bankasına bir yükü yok. Bunun altını çizerek söyleyeyim. İsmi kur koruma ama biz döviz satın alıyoruz. Hazine'yle bizim işlemimiz farklı, karıştırıyorlar." dedi.
Bugün borçlanmaların yüzde 25-30'lardan yüzde 9,5'lere kadar gerilediğini, bunun KKM uygulamasının bir sonucu olduğunu anlatan Kavcıoğlu, bu açıdan bakıldığında Hazine'nin de bu işten çok karlı olduğunu ifade etti.
FUAT OKTAY: KKM'NİN BÜTÇEYE MALİYETİ GÜNDEN GÜNE AZALDI
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Oktay, KKM sisteminin objektiflikten uzak şekilde hedef alındığını söylemişti. 6 Aralık'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Türkiye'de de 2021 son çeyreğinde ortaya çıkan ve ekonomik bir temeli olmayan döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçmek amacıyla bu sistemi devreye aldıklarını anımsatan Oktay, şunları kaydetti:
"KKM ve Katılma Hesapları, vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve destek sayesinde finansal sistemin istikrarını sağlamış ve ortaya çıkabilecek sorunları büyümeden engellemiştir. KKM sayesinde bankaların temel fonlama kaynağı olan TL mevduatların ortalama vadesi iki katına çıkmıştır. Böylece bankacılık sektörü daha öngörülebilir bir çerçevede reel sektöre uygun maliyetlerle kredi imkanları sunmaktadır. KKM uygulamasının döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yani resmin bütününe baktığımızda maliyeti sınırlı kalmaktadır. KKM'nin bütçeye maliyeti aylar itibarıyla azalmış ve kasım ayı içinde bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır."