Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz, göreve geldiğimizde IMF'e olan borç 23.5 milyar dolardı. Ve biz bu borcumuzu yine Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek, kapattık. Şu anda IMF'e borcumuz olmadığımız gibi, onlarla bir kontağımız da yok.

MERKEZ BANKASI REZERVİ AÇIKLAMASI

Başbakanlığım dönemimde Nisan 2013'te Merkez Bankamızın döviz rezervi 135 milyar dolar. Sonra tabi bir iniş yaşandı ve en düşük nokta ise Eylül 2020'de 83 milyar dolar. En düşüğü bu. Daha sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanma ile beraber, hamdolsun tekrar bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerinde. Çok daha iyi bir konuma da gelecek.

Küresel ekonominin iplerini ellerinde tutan ülkeler ciddi bir bocalama içinde, gelişen ülkelerin pastadan aldığı payı engellemeye çalışıyorlar.

Hazırladığımız tedbir paketini açıklamamız ile birlikte kurun üzerindeki köpüğün kalktığını gördük. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kurdaki fiyatları bahane ederek, fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Tüm milletime sesleniyorum, aynı zaman tüm esnaflara sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. İndirimi de özellikle yükselişteki hızdaki gibi bekliyoruz.

Yaz ayları ile birlikte bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz.

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