Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:40Son Güncelleme: 11.11.2023 11:41
SON DAKİKA: DOSAB OSB Kavşağı hizmete açıldı
Son dakika haberi...Bursa'da Demirtaş - OSB Kavşağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine gelen ve bölgeden çıkacak olan ağır vasıta araçlar, şehir içerisine girmeden çevre yolunu kullanabilecek.
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Son dakika haberleri...Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak DOSAB OSB Kavşağı hizmete açıldı.