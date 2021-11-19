Son dakika haberler...Döviz alım satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre sadece 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti istenecek.
SON DAKİKA | DÖVİZ İLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.
'MEVCUT ORTAKLAR DIŞINDA KİŞİLERE' İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI
Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
KİMLİK TESPİTİ 100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK
Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.
Aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye' ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi.
Tebliğin yayım tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.
Öte yandan yapılan değişikliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme' ile ilgili "Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.
"DÖVİZ ALIM-SATIMI KONUSUNDA PİYASAYA MÜDAHALE KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme'ye yönelik bazı yorumların yapıldığı görüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.