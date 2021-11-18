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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:33 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:41

SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri...Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan döviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.

Son dakika haberler...Döviz alım satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre sadece 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti istenecek.

SON DAKİKA | KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı.

'MEVCUT ORTAKLAR DIŞINDA KİŞİLERE' İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.



KİMLİK TESPİTİ 100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK

Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.

Aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye' ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi.



Tebliğin yayım tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

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SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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