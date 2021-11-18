SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı





KİMLİK TESPİTİ 100 DOLAR VE ÜZERİ İŞLEMLER İÇİN UYGULANACAK



Aynı tebliğin 20'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi yerine '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' ibaresi getirildi. Böylelikle döviz işlemlerinde uygulanan kimlik tespiti esnetilerek, 100 dolar ve üzeri işlemler için uygulanacak.