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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...
Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:19 Son Güncelleme: 27.10.2022 15:32

SON DAKİKA: ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...

SON DAKİKA: ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Son dakika haberleri...Avrupa Merkez Bankası (ECB), rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da devam etti. Banka 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM ETTİ

Ana refinansman oranı yüzde 2, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25 ve mevduat faizi yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay yüzde 10 ile ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmişti.

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SON DAKİKA: ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...
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