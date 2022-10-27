SON DAKİKA: ECB faiz kararını açıkladı! 2009’dan bu yana en yüksek seviye...

Son dakika haberleri...Avrupa Merkez Bankası (ECB), rekor yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışına 2. ayda da devam etti. Banka 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM ETTİ

Ana refinansman oranı yüzde 2, marjinal borç verme imkanı yüzde 2,25 ve mevduat faizi yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay yüzde 10 ile ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmişti.